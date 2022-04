FETE COMMUNALE Essay, 7 mai 2022, Essay.

FETE COMMUNALE Essay

2022-05-07 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-08 23:30:00 23:30:00

Essay Orne Essay

Le samedi vide-greniers à partir de 8h00 . Le soir à 20h30 repas chaud 15€ et feu d’artifice à 23h30. Le dimanche vide-greniers à partir de 7h00 , messe à 10h30 et défilé de chars fleuris à 15h avec miss pays d’Essay et ses dauphines et les fanfares.

+33 2 33 27 46 08

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT DE SEES