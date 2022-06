Fête communale du 14 juillet – St Pierre des Loges Saint-Pierre-des-Loges Saint-Pierre-des-Loges Catégories d’évènement: Orne

Orne Saint-Pierre-des-Loges Lâcher de truites

Animation par l’Accordéon club de Gacé

Exposition se tracteurs anciens et de voitures anciennes

Restauration

Démonstration de danse country par Yellow Country de Beaufai

+33 2 33 34 00 32

