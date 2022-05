Fête communale de la St-Ortaire Le Mesnil-Aubert Le Mesnil-Aubert Catégories d’évènement: Le Mesnil-Aubert

Fête communale de la St-Ortaire Le Mesnil-Aubert, 6 juin 2022, Le Mesnil-Aubert. Fête communale de la St-Ortaire Le Mesnil-Aubert

2022-06-06 12:00:00 – 2022-06-06 19:00:00

Le Mesnil-Aubert Manche Vide grenier

10h30 Messe de Pentecôte avec bénédiction des enfants

11h45 vin d’honneur offert par la mairie

mairiemesnilaubert@wanadoo.fr +33 6 25 34 07 75

