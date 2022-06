Fête communale de Gandelain Gandelain Gandelain Catégories d’évènement: Gandelain

Du vendredi 15 juillet 2022 au dimanche 17 juillet 2022 Rendez-vous les 15,16 et 17 juillet. Au programme : concours de pétanque, tournoi de foot, course de kart à pédales, feu d'artifice, vide grenier, bal musette, …

