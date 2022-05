Fête communale de Champnetery Champnétery, 28 mai 2022, Champnétery.

Fête communale de Champnetery Champnétery

2022-05-28 – 2022-05-28

Haute-Vienne Champnétery

Rdv à partir de 13h30 le samedi et à 8h le dimanche à la salle des fêtes. Restauration et buvette sur place. 15€/ad, 7€/enf de 7 à 13 ans et gratuit – de 6 ans pour le repas (sans réservation). Rens. : Pascal 06 27 81 03 61 ou Stéphane 06 70 02 51 30

Le Comité d’animation organise la fête communale avec un concours de pétanque et la kermesse du 3ème âge le samedi, et vide grenier et marché artisanal à partir de 8h, randonnée pédestre à 9h, kermesse du 3ème âge, taureau rodéo, structures gonflables, spectacle gratuit de variétés Nostalgie avec Patrice Mege, animation burlesque et musical de Charlie Toon le dimanche.

