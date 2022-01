Fête communale de Beaulieu Beaulieu Beaulieu Catégories d’évènement: Beaulieu

Orne

Fête communale de Beaulieu Beaulieu, 16 juillet 2022, Beaulieu. Fête communale de Beaulieu Beaulieu

2022-07-16 – 2022-07-17

Beaulieu Orne Beaulieu Le samedi 16 : Ball-trap

le dimanche 17 : de 7h à 18h: toute la journée, vide-grenier (emplacement gratuit), ball-trap, manège, vers 10h30 messe ,13h grillades Le samedi 16 : Ball-trap

le dimanche 17 : de 7h à 18h: toute la journée, vide-grenier (emplacement gratuit), ball-trap, manège, vers 10h30 messe ,13h grillades prouteau.a@laposte.net +33 6 11 49 51 68 Le samedi 16 : Ball-trap

le dimanche 17 : de 7h à 18h: toute la journée, vide-grenier (emplacement gratuit), ball-trap, manège, vers 10h30 messe ,13h grillades Beaulieu

dernière mise à jour : 2022-01-20 par Office de Touisme des Hauts du Perche

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu, Orne Autres Lieu Beaulieu Adresse Ville Beaulieu lieuville Beaulieu

Beaulieu Beaulieu https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaulieu/