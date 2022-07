Fête communale Courgeoût Courgeoût Catégories d’évènement: Courgeoût

Orne

Fête communale

Le bourg Courgeoût Orne

2022-07-03 07:00:00

Le bourg Courgeoût Orne

2022-07-03 07:00:00 07:00:00 – 2022-07-03 Courgeoût

Orne Courgeoût Fête communale organisée par le comité des fêtes. Au programme: – Vide-greniers à partir de 7h

– Cochon grillé à 12h30

