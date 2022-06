FÊTE COMMUNALE – CHÂTELAIS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

FÊTE COMMUNALE – CHÂTELAIS Segré-en-Anjou Bleu, 2 juillet 2022, Segré-en-Anjou Bleu. FÊTE COMMUNALE – CHÂTELAIS

Aire de loisirs Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Châtelais Aire de loisirs

2022-07-02 – 2022-07-03

Châtelais Aire de loisirs

Segré-en-Anjou Bleu

Maine-et-Loire Organisée par le Comité des Fêtes.

Au programme :

– Samedi : feu d’artifice et soirée dansante

– Dimanche : vide-grenier Fête communale de Châtelais organisée les 2 et 3 juillet 2022. +33 6 41 33 03 07 Organisée par le Comité des Fêtes.

Au programme :

– Samedi : feu d’artifice et soirée dansante

– Dimanche : vide-grenier Châtelais Aire de loisirs Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Other Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Châtelais Aire de loisirs Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Châtelais Aire de loisirs Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

FÊTE COMMUNALE – CHÂTELAIS Segré-en-Anjou Bleu 2022-07-02 was last modified: by FÊTE COMMUNALE – CHÂTELAIS Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 2 juillet 2022 Aire de loisirs Châtelais Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire