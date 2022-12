Fête communale, brocante et feu d’artifice Longny les Villages Longny les Villages Catégories d’évènement: Longny les Villages

Fête communale, brocante et feu d'artifice SAINT VICTOR DE RENO le bourg Longny les Villages Orne

2023-08-13 07:00:00 07:00:00 – 2023-08-13 23:00:00 23:00:00

le bourg SAINT VICTOR DE RENO

Longny les Villages

Orne Fête communale organisée par le comité des fêtes de Saint Victor de Réno.

Brocante, vide-greniers (emplacements gratuits), Buvette, restauration, jeux pour enfants (château gonflable), tir aux pigeons, glaces italiennes, confiseries et nombreuses animations.

cdf.saintvictor@gmail.com

