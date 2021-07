Armeau Armeau ARMEAU, Yonne Fête communale Armeau Armeau Catégories d’évènement: ARMEAU

Yonne

Fête communale Armeau, 21 août 2021, Armeau. Fête communale 2021-08-21 – 2021-08-22

Armeau Yonne Armeau Yonne Bourgogne-Franche-Comté EUR 6 13 Les Arméliens en Fête organisent la fête communale du village.

Port du masque obligatoire, respect des gestes barrière. Samedi 21 août :

– à partir de 14 h : fête foraine avec autos tamponneuses, manège, confiseries, etc.

– dîner à 19 h : salade de crudités, jambon grillé – frites, dessert (sur réservation avant le 12 août)

Adulte : 13 € – Enfant – 12 ans : 6 €

– de 19 h à 21 h : concert avec le Groupe Meltin’Potes

– Retraite aux flambeaux : départ 21h30 sur le parking de la salle des fêtes, fanfare et 74e feu d’artifice

Organisés par la municipalité – de 23 h à 1 h : concert avec le groupe Ouest Dimanche 22 août :

– Salon du livre à la salle des fêtes de 9 h à 18 h

– Vide – greniers sur les bords de l’Yonne (2€ le mètre linéaire sans réservation avec un café offert par exposant)

dernière mise à jour : 2021-07-25

