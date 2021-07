Amailloux Amailloux Amailloux, Deux-Sèvres Fête communale Amailloux Amailloux Amailloux Catégories d’évènement: Amailloux

Deux-Sèvres

Fête communale Amailloux Amailloux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Amailloux. Fête communale Amailloux 2021-07-17 – 2021-07-17

Amailloux Deux-Sèvres Amailloux Le comité des fêtes vous invite le 17 juillet à partir de 16h à une journée communale. Au programme :

16h : marche tous âges « dénichons les chouettes » organisé par les jeunes élus – GRATUIT / Accès libre. Départ sur le parking du restaurant

18h : soirée moules-frites à volonté + dessert (saucisse frites + glace pour les enfants de -12 ans)

Lieu : parking du restaurant

Tarif adulte : 12 euros – Tarif enfant : 8 euros

Réservation obligatoire avant le 10 juillet 2021

A la tombée de la nuit :

Spectacle du feu dans le Prieuré – GRATUIT / accès libre Informations et renseignements : 06 17 52 06 48 – 06 83 46 55 54 – 07 82 29 49 82 Le comité des fêtes vous invite le 17 juillet à partir de 16h à une journée communale. Au programme :

16h : marche tous âges « dénichons les chouettes » organisé par les jeunes élus – GRATUIT / Accès libre. Départ sur le parking du restaurant

18h : soirée moules-frites à volonté + dessert (saucisse frites + glace pour les enfants de -12 ans)

Lieu : parking du restaurant

Tarif adulte : 12 euros – Tarif enfant : 8 euros

Réservation obligatoire avant le 10 juillet 2021

A la tombée de la nuit :

Spectacle du feu dans le Prieuré – GRATUIT / accès libre Informations et renseignements : 06 17 52 06 48 – 06 83 46 55 54 – 07 82 29 49 82 Le comité des fêtes vous invite le 17 juillet à partir de 16h à une journée communale. Au programme :

16h : marche tous âges « dénichons les chouettes » organisé par les jeunes élus – GRATUIT / Accès libre. Départ sur le parking du restaurant

18h : soirée moules-frites à volonté + dessert (saucisse frites + glace pour les enfants de -12 ans)

Lieu : parking du restaurant

Tarif adulte : 12 euros – Tarif enfant : 8 euros

Réservation obligatoire avant le 10 juillet 2021

A la tombée de la nuit :

Spectacle du feu dans le Prieuré – GRATUIT / accès libre Informations et renseignements : 06 17 52 06 48 – 06 83 46 55 54 – 07 82 29 49 82 Ville d’Amailloux dernière mise à jour : 2021-07-07 par CC Parthenay Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Amailloux, Deux-Sèvres Étiquettes évènement : Autres Lieu Amailloux Adresse Ville Amailloux lieuville 46.74691#-0.31815