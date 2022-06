FÊTE COMMUNALE À SERMAISE Sermaise Sermaise Catégories d’évènement: 49140

Sermaise 49140 Sermaise Fête organisée par la commune.

Au programme : jeux l’après-midi, repas galette/crêpes avec bal populaire et feu d’artifice. Repas champêtre à partir de 19h, suivi d’un feu d’artifice à 22 h 45 et d’un bal populaire gratuit à la salle des loisirs. Enfin le retour de la fête du village ! sermaise.mairie@orange.fr +33 2 41 54 71 08 Fête organisée par la commune.

