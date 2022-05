Fête communale à Montigny-Lengrain Montigny-Lengrain Montigny-Lengrain Catégories d’évènement: Aisne

Montigny-Lengrain

Fête communale à Montigny-Lengrain Montigny-Lengrain, 2 juillet 2022, Montigny-Lengrain. Fête communale à Montigny-Lengrain Montigny-Lengrain

2022-07-02 – 2022-07-02

Montigny-Lengrain Aisne La fête communale se déroulera sur 3 jours.

Au rendez-vous, manège, buvette, feu d’artifice et spectacle.

Montigny-Lengrain

