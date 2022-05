Fête communale à Le Tanu-Noirpalu Le Tanu, 6 août 2022, Le Tanu.

Fête communale à Le Tanu-Noirpalu Le Tanu

2022-08-06 19:30:00 – 2022-08-06

Le Tanu 50320 Le Tanu

Fête communale. Apéro-concert avec le groupe Cigale do brazil, repas champêtre, feu d’artifice et bal.

Renseignements et réservations au 06 84 89 56 24 ou 02 33 61 33 88. Bourg de Noirpalu.

+33 6 84 89 56 24

Le Tanu

