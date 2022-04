Fête communale à Coeuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery Catégories d’évènement: Aisne

Coeuvres-et-Valsery

Fête communale à Coeuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery, 11 juin 2022, Cœuvres-et-Valsery. Fête communale à Coeuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery

2022-06-11 – 2022-06-13

Cœuvres-et-Valsery Aisne Cœuvres-et-Valsery Traditionnelle fête foraine organisée sur la place principale Auguste Reberot. Traditionnelle fête foraine organisée sur la place principale Auguste Reberot. +33 6 10 38 48 54 Traditionnelle fête foraine organisée sur la place principale Auguste Reberot. pixabay

Cœuvres-et-Valsery

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Coeuvres-et-Valsery Autres Lieu Cœuvres-et-Valsery Adresse Ville Cœuvres-et-Valsery lieuville Cœuvres-et-Valsery Departement Aisne

Cœuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/coeuvres-et-valsery/

Fête communale à Coeuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery 2022-06-11 was last modified: by Fête communale à Coeuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery Cœuvres-et-Valsery 11 juin 2022 Aisne Cœuvres-et-Valsery

Cœuvres-et-Valsery Aisne