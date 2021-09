Colomiers Allée du Pic d'Ossau Colomiers, Haute-Garonne Fête citoyenne du Vignemale Allée du Pic d’Ossau Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Le quartier du Vignemale est en fête. Autour de jeux, d’activités et d’ateliers, profitez des animations proposées par la Maison citoyenne St-Exupéry. C’est aussi l’occasion de rencontrer vos voisins et d’échanger autour de la vie du quartier. Un moment festif et convivial pour tous les columérin.e.s. Rendez-vous allée du Pic d’Ossau sur pour une journée divertissante. * **14H-18H30** Jeux gonflables Bornes lumineuses avec “ID 2 loisirs” Ateliers sportifs * **17H00** Goûter offert par la Ville de Colomiers > [Téléchargez le programme de la Fête citoyenne du Vignemale](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/A5_FetesCitoyennes-21-Vignemale.pdf) ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/f/3/csm_Bandeau_Vignemale_2021_79b93b53cf.jpg) Horaires ——– 14h-18h **Détails sur le lieu**: Allée du Pic d’Ossau Le quartier du Vignemale est en fête. Autour de jeux, d’activités et d’ateliers, profitez des animations proposées par la Maison citoyenne St-Exupéry. C’est aussi l’occasion de rencontrer vos voisins Allée du Pic d’Ossau Allée du Pic d’Ossau Colomiers Haute-Garonne

