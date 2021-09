Colomiers Maison Citoyenne du Seycheron Colomiers, Haute-Garonne Fête citoyenne du Seycheron Maison Citoyenne du Seycheron Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Le Maison citoyenne du Seycheron organise sa fête de quartier le samedi 25 septembre. Au programme : des jeux, des ateliers et un apéritif de rentrée. C'est aussi l'occasion de rencontrer ses voisins et d'échanger autour de la vie du quartier. Rendez-vous sur la place (devant la Maison citoyenne) pour une journée conviviale et divertissante. * **10H30-11H15** Atelier potager pédagogique * **11H15-12H** Animations avec l'association la « Maison de l'Inde » * **12H30** Apéritif aux saveurs d'Inde offert par la Ville de Colomiers et la Maison citoyenne > [Téléchargez le programme de la Fête citoyenne du Seycheron](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/A5_FetesCitoyennes-21-Seycheron.pdf) ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/b/e/csm_Bandeau_FeteCitoyenneSeycheron-21_57fc3e2a73.png) Horaires ——– 10h30-14h **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne du Seycheron 11 Allée des Monts d'Olmes

