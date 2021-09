Colomiers Place de la Crabe Colomiers, Haute-Garonne Fête citoyenne de la Crabe Place de la Crabe Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Le Maison citoyenne de la Crabe organise sa fête citoyenne le samedi 18 septembre. Au programme : un repas oriental, des spectacles autourdu monde, des activités, des ateliers et un goûter de rentrée. C’est aussi l’occasion de rencontrer ses voisins et d’échanger autour de la vie du quartier. Rendez-vous sur la place (devant la Maison citoyenne) pour une journée conviviale et divertissante. * **12H30** Repas d’Orient, Tajine Inscription Maison citoyenne * **14H30-16H** Spectacle du Monde : Déambulation Batucada APITO Spectacle traditionnel Indien par la Maison de l’Inde Atelier créatif, pêche aux canards * **16H30** Goûter offert par la Ville de Colomiers > [Téléchargez l’affiche de la Fête citoyenne de la Crabe](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/user_upload/import_agenda/A3_FetesCitoyennes-21-LaCrabe.pdf) ![](https://www.ville-colomiers.fr/fileadmin/_processed_/5/6/csm_Bandeau-FetecitoyenneLaCrabe-21_9121d48981.png) Horaires ——– 14h-18h **Détails sur le lieu**: Place de la Crabe Le Maison citoyenne de la Crabe organise sa fête citoyenne le samedi 18 septembre. Au programme : un repas oriental, des spectacles autourdu monde, des activités, des ateliers et un goûter de rentré Place de la Crabe Place de la Crabe Colomiers Haute-Garonne

