Fête citoyenne à Blanchard Château-Thierry Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

Fête citoyenne à Blanchard Château-Thierry, 2 juillet 2022, Château-Thierry. Fête citoyenne à Blanchard

Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

2022-07-02 – 2022-07-02 Château-Thierry

Aisne Le centre social Nicole Bastien et les acteurs du lieu de vie Blanchard célèbrent le vivre-ensemble, le samedi 2 juillet, de 14h à 20h, devant le Palais des Rencontres, à l’occasion de la fête citoyenne ! Au programme de cet événement : Brocante (de 7h à 18h) / 1,50€ le mètre / Inscriptions au 03 65 81 03 38 ou au 06 66 54 71 80

Tombola

Structures gonflables

Jeux divers

Stand d’information

Concert

Repas partagé (19h) / Sur inscription au 03 65 81 03 38 Le centre social Nicole Bastien et les acteurs du lieu de vie Blanchard célèbrent le vivre-ensemble, le samedi 2 juillet, de 14h à 20h, devant le Palais des Rencontres, à l’occasion de la fête citoyenne ! Au programme de cet événement : Brocante (de 7h à 18h) / 1,50€ le mètre / Inscriptions au 03 65 81 03 38 ou au 06 66 54 71 80

Tombola

Structures gonflables

Jeux divers

Stand d’information

Concert

Repas partagé (19h) / Sur inscription au 03 65 81 03 38 +33 3 65 81 03 38 Le centre social Nicole Bastien et les acteurs du lieu de vie Blanchard célèbrent le vivre-ensemble, le samedi 2 juillet, de 14h à 20h, devant le Palais des Rencontres, à l’occasion de la fête citoyenne ! Au programme de cet événement : Brocante (de 7h à 18h) / 1,50€ le mètre / Inscriptions au 03 65 81 03 38 ou au 06 66 54 71 80

Tombola

Structures gonflables

Jeux divers

Stand d’information

Concert

Repas partagé (19h) / Sur inscription au 03 65 81 03 38 Centre social Nicole Bastien

Château-Thierry

dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Château-Thierry Autres Lieu Château-Thierry Adresse Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne Ville Château-Thierry lieuville Château-Thierry Departement Aisne

Château-Thierry Château-Thierry Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-thierry/

Fête citoyenne à Blanchard Château-Thierry 2022-07-02 was last modified: by Fête citoyenne à Blanchard Château-Thierry Château-Thierry 2 juillet 2022 Avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Château-Thierry Aisne