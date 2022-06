Fête Champêtre : Tacht’Hantess Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Fête Champêtre : Tacht’Hantess Romans-sur-Isère, 26 juin 2022, Romans-sur-Isère. Fête Champêtre : Tacht’Hantess

33 chemin des Boeufs Jardin d’Arménie Romans-sur-Isère Drôme Jardin d’Arménie 33 chemin des Boeufs

2022-06-26 12:30:00 12:30:00 – 2022-06-26 22:00:00 22:00:00

Jardin d’Arménie 33 chemin des Boeufs

Romans-sur-Isère

Drôme Au programme : dégustation de spécialités, buffet, buvette, animation musicale, danses folkloriques. +33 7 83 26 32 48 Jardin d’Arménie 33 chemin des Boeufs Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Other Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme Jardin d'Arménie 33 chemin des Boeufs Ville Romans-sur-Isère lieuville Jardin d'Arménie 33 chemin des Boeufs Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Fête Champêtre : Tacht’Hantess Romans-sur-Isère 2022-06-26 was last modified: by Fête Champêtre : Tacht’Hantess Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 26 juin 2022 33 chemin des Boeufs Jardin d'Arménie Romans-sur-Isère Drôme

Romans-sur-Isère Drôme