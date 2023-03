Fête champêtre Salle des Fêtes Thianges Catégories d’Évènement: Nièvre

Nièvre EUR Fête champêtre dans le bourg du village.

14h00 : Concours de pétanque en mêlée (inscription gratuite) et divers jeux pour les enfants / Remises de lots aux participants

19h00 (environ) : Repas commun apporté par tous

