Fête champêtre Saint-Fiacre, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Saint-Fiacre. Fête champêtre 2021-07-31 13:00:00 – 2021-07-31 22:00:00

Saint-Fiacre Côtes d’Armor Saint-Fiacre Organisée par l’association ITstyle autour de l’étang communal.

Ambiance musicale dès 13h00 assurée par des DJ , jeux divers, activités ludiques de plein air, bagad de Bourbriac, repas du soir et concert.

