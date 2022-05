Fête champêtre Plélan-le-Petit Plélan-le-Petit Catégories d’évènement: 22980

2022-08-27 – 2022-08-27

Plélan-le-Petit 22980 Plélan-le-Petit Fête foraine et jeux

Rencontre inter quartier

Dès 19h : moules frites – galette saucisse

Dès 20h30 : Bal, ouverture par la Zumba.

Animé par Jean-Michel Coillan

