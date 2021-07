La Motte-Saint-Jean La Motte-Saint-Jean 71160, La Motte-Saint-Jean Fête Champêtre La Motte-Saint-Jean La Motte-Saint-Jean Catégories d’évènement: 71160

La Motte-Saint-Jean

Fête Champêtre La Motte-Saint-Jean, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, La Motte-Saint-Jean. Fête Champêtre 2021-07-25 – 2021-07-25

La Motte-Saint-Jean 71160 La Motte-Saint-Jean EUR Fête champêtre:

– vide-greniers 2€ le mètre linaire, inscription au 06.66.02.07.74 ou 07.77.83.00.54

– repas le midi entrecôtes-frites

– divers jeux

– diverses animations

– buvette

– marche gratuite 7km toute la journée

– manège christian.gourdin@neuf.fr Fête champêtre:

– vide-greniers 2€ le mètre linaire, inscription au 06.66.02.07.74 ou 07.77.83.00.54

– repas le midi entrecôtes-frites

– divers jeux

– diverses animations

– buvette

– marche gratuite 7km toute la journée

– manège dernière mise à jour : 2021-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 71160, La Motte-Saint-Jean Étiquettes évènement : Autres Lieu La Motte-Saint-Jean Adresse Ville La Motte-Saint-Jean lieuville 46.49482#3.9579