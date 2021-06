Martillac Martillac Gironde, Martillac Fête Champêtre – La Martillacaise Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Martillac

Fête Champêtre – La Martillacaise Martillac, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Martillac. Fête Champêtre – La Martillacaise 2021-07-10 – 2021-07-10 Lieu-dit Malleprat Chênaie de Rochemorin

Martillac Gironde Soirée festive avec repas animée par l’orchestre «CEZANELA» et ses danseuses / Grand spectacle pyrotechnique à 23h.

Places limitées à 800 personnes.

Date limite des inscriptions : jeudi 1er juillet. Soirée festive avec repas animée par l’orchestre «CEZANELA» et ses danseuses / Grand spectacle pyrotechnique à 23h.

Places limitées à 800 personnes.

Date limite des inscriptions : jeudi 1er juillet. +33 6 88 67 00 83 Soirée festive avec repas animée par l’orchestre «CEZANELA» et ses danseuses / Grand spectacle pyrotechnique à 23h.

Places limitées à 800 personnes.

Date limite des inscriptions : jeudi 1er juillet. la martillacaise dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Martillac Étiquettes évènement : Autres Lieu Martillac Adresse Lieu-dit Malleprat Chênaie de Rochemorin Ville Martillac lieuville 44.72465#-0.53706