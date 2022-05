FÊTE CHAMPÊTRE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach

Moselle

FÊTE CHAMPÊTRE Freyming-Merlebach, 8 mai 2022, Freyming-Merlebach. FÊTE CHAMPÊTRE Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach

2022-05-08 11:30:00 11:30:00 – 2022-05-08 Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux

Freyming-Merlebach Moselle Organisée par l’association ENZA . Restauration sur place dès 11h30. Repas italien. association.enza@gmail.com +33 6 88 13 22 96 Connexion tourisme Freyming-Merlebach

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Catégories d’évènement: Freyming-Merlebach, Moselle Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Ville Freyming-Merlebach lieuville Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Departement Moselle

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach/

FÊTE CHAMPÊTRE Freyming-Merlebach 2022-05-08 was last modified: by FÊTE CHAMPÊTRE Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 8 mai 2022 Freyming-Merlebach Moselle

Freyming-Merlebach Moselle