FÊTE CHAMPÊTRE Freyming-Merlebach, 29 août 2021, Freyming-Merlebach. FÊTE CHAMPÊTRE 2021-08-29 07:00:00 07:00:00 – 2021-08-29 12:00:00 12:00:00 Rue du Rocher Espace Wiselstein

Freyming-Merlebach Moselle Freyming-Merlebach Moselle EUR En cette 27ème randonnée du Wardnt, 3 cuircuits VTT, 3 circuits de route et 2 circuits de marche vous sont proposés !

Ravitaillement au départ. Restauration sur place possible dont cochon à la broche. +33 6 13 89 62 56 ©OTCCFM dernière mise à jour : 2021-08-02 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH

