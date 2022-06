FÊTE CHAMPÊTRE FC HOCHWALD Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach Catégories d’évènement: 57800

Freyming-Merlebach

FÊTE CHAMPÊTRE FC HOCHWALD Freyming-Merlebach, 5 juin 2022, Freyming-Merlebach. FÊTE CHAMPÊTRE FC HOCHWALD Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach

2022-06-05 11:30:00 11:30:00 – 2022-06-05 Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux

Freyming-Merlebach 57800 Restauration sur place dès 11h30 avec côtelette et salade +33 6 68 78 94 05 Lucien VION

Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 57800, Freyming-Merlebach Autres Lieu Freyming-Merlebach Adresse Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Ville Freyming-Merlebach lieuville Rue du Wiselstein Place des fêtes Reumaux Freyming-Merlebach Departement 57800

Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 57800 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/freyming-merlebach/

FÊTE CHAMPÊTRE FC HOCHWALD Freyming-Merlebach 2022-06-05 was last modified: by FÊTE CHAMPÊTRE FC HOCHWALD Freyming-Merlebach Freyming-Merlebach 5 juin 2022 57800 Freyming-Merlebach

Freyming-Merlebach 57800