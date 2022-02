Fête champêtre et vide-grenier Montertelot Montertelot Catégories d’évènement: Montertelot

Montertelot Morbihan Montertelot Le comité des fêtes de Montertelot organise sa traditionnelle fête du 15 août avec au programme :

– un vide-grenier de 8h à 18h dans les rues de Montertelot et au bord du canal avec 130 exposants.

– concert et bal populaire

