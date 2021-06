Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Fête champêtre de l’Amicale des Arméniens Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Fête champêtre de l’Amicale des Arméniens Romans-sur-Isère, 27 juin 2021-27 juin 2021, Romans-sur-Isère. Fête champêtre de l’Amicale des Arméniens 2021-06-27 12:30:00 12:30:00 – 2021-06-27 22:00:00 22:00:00 Maison d’Arménie 33 Chemin des Boeufs

Romans-sur-Isère Drôme Dégustation de spécialités, Animation musicale avec DJ Rubo accompagné du chanteur Raffi Ardzivian

Danses traditionnelles par l’Ensemble Erevan de la MCA Grenoble

