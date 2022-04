FÊTE CHAMPÊTRE AU PROFIT DES ANIMAUX DE LA SVPA Brouvelieures Brouvelieures Catégories d’évènement: Brouvelieures

Vosges

FÊTE CHAMPÊTRE AU PROFIT DES ANIMAUX DE LA SVPA Brouvelieures, 27 août 2022, Brouvelieures. FÊTE CHAMPÊTRE AU PROFIT DES ANIMAUX DE LA SVPA Brouvelieures

2022-08-27 14:00:00 – 2022-08-27 18:00:00

Brouvelieures Vosges Brouvelieures 3 EUR Brocantes

animations

jeux

stand Photographe professionnel pour animaux

stand Oiseaux Natures

bar

restauration sur place le dimanche midi +33 3 29 50 21 32 http://www.svpa.fr/ SVPA

Brouvelieures

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Brouvelieures, Vosges Autres Lieu Brouvelieures Adresse Ville Brouvelieures lieuville Brouvelieures Departement Vosges

Brouvelieures Brouvelieures Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brouvelieures/

FÊTE CHAMPÊTRE AU PROFIT DES ANIMAUX DE LA SVPA Brouvelieures 2022-08-27 was last modified: by FÊTE CHAMPÊTRE AU PROFIT DES ANIMAUX DE LA SVPA Brouvelieures Brouvelieures 27 août 2022 Brouvelieures Vosges

Brouvelieures Vosges