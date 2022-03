FÊTE CHAMPÊTRE À BRECÉ Brecé Brecé Catégories d’évènement: Brecé

Mayenne

Brecé Mayenne Brecé Foulées brecéennes le dimanche matin de 9h30 à 10h30 et courses cyclistes l’après-midi Cadets et Minimes (inscription auprès du Bocage Cycliste Mayennais)

