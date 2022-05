FÊTE CHAMPÊTRE

FÊTE CHAMPÊTRE, 15 mai 2022, . FÊTE CHAMPÊTRE

2022-05-15 11:30:00 11:30:00 – 2022-05-15 Restauration et animations toute la journée. Au menu : couscous et grillades. judo-club.freyming-merlebach@hotmail.com +33 6 22 53 08 47 L. VION dernière mise à jour : 2022-05-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville