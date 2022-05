Fête Brévière – Edition 2022 Forges-les-Eaux, 1 octobre 2022, Forges-les-Eaux.

2022-10-01 – 2022-10-02

Forges-les-Eaux Seine-Maritime

Sous la baguette du comité des fêtes, du service jeunesse et sport et du service communication, la Fête Brèvière débutera le samedi 1 octobre 2022 sous les lampions de la foire foraine suivi le dimanche de la foire à tout et du défilé dans les rues de la ville !

+33 2 32 89 97 37

