Fête bretonne Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil Catégories d’évènement: 29740

Plobannalec-Lesconil

Fête bretonne Plobannalec-Lesconil, 15 août 2022, Plobannalec-Lesconil. Fête bretonne Enclos de l’église Notre Dame de la Mer 14 rue de l’église Plobannalec-Lesconil

2022-08-15 11:00:00 – 2022-08-15 19:00:00 Enclos de l’église Notre Dame de la Mer 14 rue de l’église

Plobannalec-Lesconil 29740 Jeux, animations et spectacle du Cercle Celtique de Bénodet +33 6 83 55 16 93 http://pierres.paysages.free.fr/ Jeux, animations et spectacle du Cercle Celtique de Bénodet Enclos de l’église Notre Dame de la Mer 14 rue de l’église Plobannalec-Lesconil

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: 29740, Plobannalec-Lesconil Autres Lieu Plobannalec-Lesconil Adresse Enclos de l'église Notre Dame de la Mer 14 rue de l'église Ville Plobannalec-Lesconil lieuville Enclos de l'église Notre Dame de la Mer 14 rue de l'église Plobannalec-Lesconil Departement 29740

Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plobannalec-lesconil/

Fête bretonne Plobannalec-Lesconil 2022-08-15 was last modified: by Fête bretonne Plobannalec-Lesconil Plobannalec-Lesconil 15 août 2022 29740 Plobannalec-Lesconil

Plobannalec-Lesconil 29740