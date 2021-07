Morlaix Morlaix Finistère, Morlaix Fête bretonne Morlaix Morlaix Catégories d’évènement: Finistère

Morlaix

Fête bretonne Morlaix, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Morlaix. Fête bretonne 2021-07-18 14:30:00 – 2021-07-18

Morlaix Finistère Démonstrations et animations par :

Le Cercle celtique « Korollerien Montroulez » de Morlaix

Le Cercle celtique « Pleon Pavenn » de Plouneour-Lanvern

Le Bagad Sonerien Bro Montroulez et Bagad Kevrenn Kastell de St-Pol-de-Léon Centre-ville – Gratuit – Sur réservation Sur le site de Langolvas en cas d’intempérie +33 2 98 63 10 14 Démonstrations et animations par :

Le Bagad Sonerien Bro Montroulez et Bagad Kevrenn Kastell de St-Pol-de-Léon Centre-ville – Gratuit – Sur réservation Sur le site de Langolvas en cas d'intempérie

