Fête Bretonne /Fest- Noz, 24 juillet 2022 14:30, Morlaix.

Date de l’événement : 24/07/2022 – 25/07/2022

14:30 – 01:00

Dimanche 24 Juillet

FETE BRETONNE à partir de 14H30 à 19H00 – Place Allende

Restauration possible sur place (payant) : crêpes sucrées et boissons

Dans un esprit familial et festif, diverses animations seront proposées en après-midi mêlant musique, jeux et initiations. Démonstrations de danse, présentation de costumes, musique traditionnelles bretonnes par :

Le Cercle celtique de Morlaix : Korollerien Montroulez

Le Cercle celtique de Concarneau : Ar Rouedou Glas

Le Cercle celtique et le Bagad de Saint-Malo : Quic-en-Groigne

Le Bagad de Morlaix : Bagad Sonerien Bro Montroulez

Le Bagad de Saint-Pol-de-Léon : Bagad Kevrenn Kastell

Dimanche 24 Juillet

FEST-NOZ à partir de 20H00 à 01H00 – Place Allende(sur plancher) Gratuit

Restauration possible sur place (payant) : crêpes sucrées et boissons

Après deux années d’interruption, les danseurs retrouveront avec joie cette ambiance conviviale animée par :

Startijenn

Les 5 membres du groupe Startijenn s’unissent comme les doigts de la main et créent une musique coup de poing. Armés des instruments emblématiques du fest-noz et d’une rythmique efficace, leur son brut et nerveux vise juste ! Ils font tomber le rempart qui oppresse trop souvent la musique populaire bretonne et défendent leur culture jusqu’aux scènes internationales. Enraciné et universel, le groupe carbure à la sueur et à l’énergie des danseurs. Ils prouvent par leur parcours unique que la musique est une histoire de sincérité et de constance.

Duo Gazag

Formé d’un accordéoniste et d’un saxophoniste, le duo Gazag joue un répertoire dans lequel se mêlent diverses influences, issues des musiques traditionnelles mais également teintée de musique du monde, de jazz et d’improvisations.

Le duo s’est créé en 2016. Les couleurs sonores, marquées par le mélange du saxophone et de l’accordéon, alliant la douceur du soprano opposée à la puissance et l’énergie du baryton, se marient pour proposer une musique à la croisée de ses influences.

Annie Ebrel (avec Marie Berardy)

Née en Centre Bretagne au sein d’une famille où on parle breton au naturel, entourée de la tradition du kan ha diskan – le chant à répondre pour la danse –, Annie Ebrel se met à chanter dès 1983.

Très vite remarquée pour son timbre unique et sa maîtrise de la langue populaire, elle anime émissions de radio et de télévision en langue bretonne ainsi que des formations à la langue et au chant en breton, dernière activité qu’elle poursuit toujours très régulièrement.