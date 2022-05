Fête Bretonne 2022 Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Fête Bretonne 2022 Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen, 23 juillet 2022, Le pouliguen. Fête Bretonne 2022

du samedi 23 juillet au dimanche 24 juillet à Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen

Samedi : – Défilé de cercles celtiques et bagadou – Présentation sur podium – Fest noz Dimanche : – Animations sur le port, le matin – Concerts l’après-midi des groupes : Kervegan’s : Groupe de rock aux influences irlandaises, Biches Cocottes : Un vent marin et un brin de folie Marché artisanal samedi et dimanche _**Renseignements : Association fête bretonne-Ar Poulligwenn [https://arpoulligwenn.wixsite.com/fetebretonne/programmation-annuelle](https://arpoulligwenn.wixsite.com/fetebretonne/programmation-annuelle)**_ Samedi : – Défilé de cercles celtiques et bagadou – Présentation sur podium – Fest noz Dimanche : – Animations sur le port, le matin – Concerts l’après-midi des groupes : Kervegan’s : G… Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-23T09:00:00 2022-07-23T19:00:00;2022-07-24T09:00:00 2022-07-24T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Adresse Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Departement Loire-Atlantique

Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/

Fête Bretonne 2022 Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen 2022-07-23 was last modified: by Fête Bretonne 2022 Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen 23 juillet 2022 Le Pouliguen Quai Jules Sandeau 44510 Le pouliguen Le pouliguen

Le pouliguen Loire-Atlantique