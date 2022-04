FÊTE BRETONNE 2022 Le Pouliguen Le Pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

FÊTE BRETONNE 2022 Le Pouliguen, 23 juillet 2022, Le Pouliguen. FÊTE BRETONNE 2022 Le Pouliguen

2022-07-23 – 2022-07-23

Le Pouliguen Loire-Atlantique Samedi :

– Défilé de cercles celtiques et bagadou

– Présentation sur podium

– Fest noz Dimanche :

– Animations sur le port, le matin

– Concerts l’après-midi des groupes :

Kervegan’s : Groupe de rock aux influences irlandaises,

Biches Cocottes : Un vent marin et un brin de folie Marché artisanal samedi et dimanche



Renseignements : Association fête bretonne-Ar Poulligwenn https://arpoulligwenn.wixsite.com/fetebretonne/programmation-annuelle joann.chevalier@orange.fr +33 2 40 24 34 44 http://www.fetebretonnelepouliguen.fr/

Renseignements : Association fête bretonne-Ar Poulligwenn https://arpoulligwenn.wixsite.com/fetebretonne/programmation-annuelle Le Pouliguen

