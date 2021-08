Fête Bio Chapelle-des-Bois, 7 août 2021, Chapelle-des-Bois.

Fête Bio 2021-08-07 – 2021-08-07

Chapelle-des-Bois Doubs Chapelle-des-Bois

Marché bio et artisanal d’une 50aine d’exposants : fruits et légumes, fromage, pain, miel, charcuterie, confitures, huiles, farines, tisanes, vins et alcools, vêtements, ustensiles de cuisine, cosmétiques, produits d’entretien, articles thérapeutiques, livres, associations et organismes d’information… Diverses animations :

– Massage assis, avec Marie BRETTON. Samedi de 14h à 18h. Dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Tarif : 10 €/pers les 15mn (à côté du stand Calligraphie et Tournage sur Bois de M. et Mme MALESSARD).

– Orgue de barbarie avec Michel GUY. Dimanche en continu dès 11h30

– Contes musicaux avec Julie. Samedi et dimanche

– Démonstration de savoir-faire : sculpture sur bois (Maxime MALESSARD) et calligraphie (Bernadette MALESSARD). Samedi et dimanche en continu

Restauration bio à emporter : le dimanche midi et buvette bio : approvisionnée auprès de producteurs locaux, elle permettra de se désaltérer avec bière et kéfir pression artisanales (brasserie La Franche), vin, frênette, jus de pomme, café, thé et tisane.

Des crêpes bio : avec les délicieuses crêpes sucrées de l’Ecomusée-Maison Michaud !

CETTE ANNEE, en raison de la CRISE SANITAIRE, il n’y aura exceptionnellement PAS DE CONFÉRENCES ni de BAL FOLK.

Organisé par l’association du village Tourisme Vert et Blanc, avec le soutien de la commune de Chapelle des Bois, du Département du Doubs et des bénévoles.

Entrée libre.

elanorjolidon@hotmail.com http://fete.bio.free.fr/

