Fête Belle Epoque: visite guidée quartier Belle Epoque et du Gué aux Biches

2022-06-25 14:30:00 – 2022-06-25 17:00:00 Dans le cadre de la Fête Belle Époque Balade dans le quartier Belle Époque, à la découverte de l’architecture de villégiature de la fin 19ème. Cette balade sera suivie d’une visite de l’ancien relais de chasse le Gué aux Biches où modernité et tradition se mêlent au sein de cette superbe propriété située au cœur de la forêt des Andaines. Départ:

14h30 : Rendez-vous place de Gaulle (les véhicules des participants pourront y stationner – 1h de visite BE)

15h30 départ de place de Gaulle pour le Château du Gué aux Biches

15h45 arrivée au Château du Gué aux Biches

17h (environ) départ du Gué aux Biches

Durée: 2h.

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme.

