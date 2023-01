[fête] before les débuts avec GRAND MAGASIN La Maison des métallos Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

[fête] before les débuts avec GRAND MAGASIN La Maison des métallos, 3 février 2023, Paris. Le vendredi 03 février 2023

de 19h00 à 23h00

. payant tarifs libres 5, 9 ou 12€ Rudiments mécaniques, thérapie débutante, tubes courts, biblio des commencements, conférence avec répétitions, tests d’acquis de l‘enfance…Cette fiesta des débutants nous invite à oser parce que, comme le disait la poétesse Gertrude Stein, « Alors je me suis dit cette fois-ci cela sera différent et j’ai commencé. Je n’ai pas recommencé, j’ai juste commencé. » Les Grand Magasin ont invité leurs amis éternels débutants à partager cette fête des amorces parce que si seul·e on va plus vite à débuter, on fait le pari qu’ensemble on ira plus loin… La soirée s’annonce comme une collection de commencements. En préambule, Tom Johnson, compositeur minimaliste, propose sa « conférence avec répétitions » mais ici c’est le public qui est aux commandes. En entrée, c’est le performer Diederik Peeters qui vous invite sur son divan de psychothérapeute néophyte pour un traitement individuel de tous vos problèmes, il suffit de prendre rendez-vous. En ouverture, la chanteuse novice Pascale Murtin, passée maître dans l’art des tubes courts aux succès brefs s’accompagne de musiciens inexpérimentés. Puis on attaque avec Sophie Sénécaut et des élèves d’un lycée technique d’Aubervilliers pour commencer à régler des problèmes d’ordre moteur. Entre temps, au début ou plus tard, on vient nourrir une bibliothèque des commencements, débuts de livres célèbres ou livres qui célèbrent les débuts… Et parce que tout commence dans l’enfance, François Hiffler et Antoinette Ohanessian revisitent en 2022 leurs acquis scolaires des années 60. On vous attend nombreuses et nombreux pour cette fête des commencements ! La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fr/fiesta-before-les-debuts 0147002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos https://www.facebook.com/maisondesmetallos http://billetterie.maisondesmetallos.org/spectacle?id_spectacle=1179&lng=1

Pierre Droulers Portrait Grand Magasin

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Maison des métallos Adresse 94, rue Jean-Pierre Timbaud Ville Paris lieuville La Maison des métallos Paris Departement Paris

La Maison des métallos Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

[fête] before les débuts avec GRAND MAGASIN La Maison des métallos 2023-02-03 was last modified: by [fête] before les débuts avec GRAND MAGASIN La Maison des métallos La Maison des métallos 3 février 2023 La Maison des métallos Paris Paris

Paris Paris