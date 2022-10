Fête baroque à Sauternes Sauternes, 10 décembre 2022, Sauternes.

Fête baroque à Sauternes

2022-12-10 10:00:00 – 2022-12-10 23:00:00

10 10 EUR En cette fin d’année 2022, Sauternes fête de nouveau la musique baroque !

Cet évènement qui investit tout le village prend place au coeur de l’hiver. La musique baroque n’est pas réservée uniquement aux journées ensoleillées, elle peut avoir tout son charme par des journées froides et brumeuses. Des concerts étincelles au format court (45 min), une exposition de luthiers, des rencontres pédagogiques, des conférences, un grand concert final, une répétition publique… tous ces moments vont rythmer la journée de 10h à 23h dans différents châteaux et lieux du village. Il sera également possible de se restaurer sur place. Un évènement exceptionnel, un festival d’une journée dans des lieux exclusifs.

+33 5 56 62 78 88

