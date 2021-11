Sauternes Sauternes Gironde, Sauternes Fête baroque à Sauternes Sauternes Sauternes Catégories d’évènement: Gironde

Sauternes

Fête baroque à Sauternes Sauternes, 11 décembre 2021, Sauternes. Fête baroque à Sauternes Sauternes

2021-12-11 09:00:00 – 2021-12-11 23:00:00

Sauternes Gironde EUR 10 Organisée par le Centre de Musique Ancienne de Sauternes, la Fête Baroque animera Sauternes de 9h à 23h. La journée sera rythmée par plusieurs animations dont 4 concerts : 12h00 : Chœur Aliénor au Château d’Arche

16h00 : Récital de contre-ténor au Château d’Yquem

18h00 : Récital de Violon au Château Filhot

20h30 : Chœur éphémère et EMAS à l’église de Sauternes Organisée par le Centre de Musique Ancienne de Sauternes, la Fête Baroque animera Sauternes de 9h à 23h. La journée sera rythmée par plusieurs animations dont 4 concerts : 12h00 : Chœur Aliénor au Château d’Arche

16h00 : Récital de contre-ténor au Château d’Yquem

18h00 : Récital de Violon au Château Filhot

20h30 : Chœur éphémère et EMAS à l’église de Sauternes +33 5 56 62 78 88 Organisée par le Centre de Musique Ancienne de Sauternes, la Fête Baroque animera Sauternes de 9h à 23h. La journée sera rythmée par plusieurs animations dont 4 concerts : 12h00 : Chœur Aliénor au Château d’Arche

16h00 : Récital de contre-ténor au Château d’Yquem

18h00 : Récital de Violon au Château Filhot

20h30 : Chœur éphémère et EMAS à l’église de Sauternes Fête Baroque à Sauternes

Sauternes

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauternes Autres Lieu Sauternes Adresse Ville Sauternes lieuville Sauternes