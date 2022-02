Fête aux Plantes Rares Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois

Drôme

Fête aux Plantes Rares Châtillon-en-Diois, 11 septembre 2022, Châtillon-en-Diois. Fête aux Plantes Rares Châtillon-en-Diois

2022-09-11 09:00:00 09:00:00 – 2022-09-11 18:00:00 18:00:00

Châtillon-en-Diois Drôme Châtillon-en-Diois 30 exposants, tous producteurs viennent présenter leurs collections de végétaux. On trouve des plantes pour l’intérieur et le jardin, adaptées au climat de la région : vivaces, arbres et arbustes décoratifs et fruitiers, etc serge.baude193@orange.fr +33 4 75 21 25 06 http://www.fetedesplantes-chatillonendiois.fr/ Châtillon-en-Diois

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Châtillon-en-Diois, Drôme Autres Lieu Châtillon-en-Diois Adresse Ville Châtillon-en-Diois lieuville Châtillon-en-Diois Departement Drôme

Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatillon-en-diois/

Fête aux Plantes Rares Châtillon-en-Diois 2022-09-11 was last modified: by Fête aux Plantes Rares Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois 11 septembre 2022 Châtillon-en-Diois Drôme

Châtillon-en-Diois Drôme