Fête autour du Four à pain & ça carbure à Fouesnant! Hent Kerbader Fouesnant, samedi 1 juin 2024.

Fête autour du Four à pain & ça carbure à Fouesnant! Hent Kerbader Fouesnant Finistère

Durant le week-end du 1er au 02 juin 2024, l’association « les Amis de Kerbader » vous invite à découvrir la cuisson de pains et viennoiseries au four traditionnel à bois sur le site de la chapelle de Kerbader à Fouesnant.

La journée du vendredi 31 mai sera réservée aux écoles.

L’ensemble de ces spécialités sera en vente sur le site de 10h à 19h.

Démonstration de fabrication du beurre et exposition de vieux outils.

Sur le site vous trouverez également les stands habituels (crêpes, café/gâteaux, restauration et buvette).

Cette année, notre manifestation se déroule aussi en collaboration avec l’association

LES VIEUX CARBUS qui organise ÇA CARBURE à Fouesnant (250 à 300 véhicules anciens sont attendus sur le site de Kerbader).

Aussi différentes expositions et animations seront organisées :

– Exposition de peintures et sculptures à l’intérieur de la chapelle;

– Exposition et vente de vélos avec LABEL A FAIRE

– Présence d’une trentaine d’exposants sur le site

– L’association Fouesnant Rando proposera des circuits (20kms,…) au départ de la chapelle de Kerbader à partir de 07H30.

– Trois courses de GRAVEL (circuits différents au départ et arrivée sur le site de la chapelle) seront organisées par le vélo club Fouesnantais le samedi 1er juin à partir de 08h.

Au cours de l’après midi, sous l’impulsion de la FFC Mai à vélo , ce même club proposera aux enfants la pratique du vélo sur un circuit aménagé.

Un fléchage sur la commune indiquera l’itinéraire à emprunter (parkings gratuits). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-02

Hent Kerbader Chapelle de Kerbader

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

L’événement Fête autour du Four à pain & ça carbure à Fouesnant! Fouesnant a été mis à jour le 2024-03-26 par OT FOUESNANT LES GLENAN