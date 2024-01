Fête autour du Four à pain & ça carbure à Fouesnant! Hent Kerbader Fouesnant, vendredi 31 mai 2024.

Fête autour du Four à pain & ça carbure à Fouesnant! Hent Kerbader Fouesnant Finistère

Les deux évènements LA FÊTE AUTOUR DU FOUR & CA CARBURE se dérouleront sur le site durant le même week-end.

* Vendredi 31 mai Journée des écoles « fête autour du four »

* Samedi 1er et Dimanche 2 juin Vente de pains et viennoiseries cuits au four à bois

Animations habituelles sur le site (expositions, courses de GRAVEL, présence du club de modélisme, Label Affaire ainsi qu’un petit marché de différents artisans et commerçants).

« CA CARBURE » proposera une exposition de 200 à 300 vieilles voitures sur le site.

Un fléchage sur la commune, vous indiquera l’itinéraire à emprunter (L’entrée et le parking seront gratuits).

Restauration rapide sur place (café, gâteaux, crêpes, buvette) .

Hent Kerbader Chapelle de Kerbader

Fouesnant 29170 Finistère Bretagne

Début : 2024-05-31

fin : 2024-06-02



