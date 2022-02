Fête autour de l’Arbre de Mai Pauillac Pauillac Catégories d’évènement: Gironde

Pauillac

Fête autour de l'Arbre de Mai Pauillac, 21 mai 2022

2022-05-21

Pauillac Gironde Pauillac EUR 0 Venez participer à la fête organisée par le comité de jumelage en partenariat avec Pullach et la ville de Pauillac autour de la « Renaissance » de l’Arbre de Mai après sa restauration.

De nombreuses animations seront proposées à cette occasion.

Ville de Pauillac

Pauillac

