**Dans le cadre du futur parc urbain** **situé au sein du quartier Madeleine**, une grande fête est organisée aux parcs Peteau et Anjorrant. Des stands et activités : **biodiversité, histoire, adaptation climatique, ruche, arbres, philatélie, échecs** seront là pour vous acceuillir. **L’harmonie St Vincent, une accordéoniste, la troupe de théatre Allo maman bobo** animerons l’aprés-midi. **Les élus prendons la parole à 12h30 suivie d’un vin d’honneur.** Des boissons et sandwichs seront proposés. ### **En conclusion, une journée bien remplie pour petits et grands**

Entrée libre, passe sanitaire, gestes barrières

Dans le cadre du futur parc, Fête de l’environnement en partenariat avec la mairie Parcs Peteau et Anjorrant ORLEANS Orléans Madeleine Loiret

