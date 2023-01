Fête Auto Rétro Ohnenheim Ohnenheim Ohnenheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Ohnenheim

Fête Auto Rétro rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin
2023-07-22 – 2023-07-23

2023-07-22 – 2023-07-23 Ohnenheim

Bas-Rhin Ohnenheim EUR Très belle fête de notre patrimoine historique et moderne associé au monde de l’automobile. Le mot d’ordre: diversité et originalité. En effet, comme par le passé, nous invitons les propriétaires de véhicules anciens (Vélos, Motos, Voitures, Camions, Bus, Tracteurs, véhicules spéciaux, militaires, pompiers ou autres) à venir les montrer au public et à partager ensemble notre passion au cours d’une journée festive. Soirée guinguette le samedi soir, avec tartes flambées.

Il y aura bien sûr les traditionnelles balades programmées le dimanche dans la matinée mais également différentes innovations pour cette session. Pass Sanitaire demandé. Samedi : soirée guinguette. Dimanche : Exposition de voitures anciennes, voitures de prestige, camions, tracteurs, motos,… balades. Pass sanitaire. +33 7 84 00 28 63 Ohnenheim

Lieu Ohnenheim
Adresse rue du Moulin Ohnenheim Bas-Rhin

